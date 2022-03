Un ritratto in carne e ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ritratto in carne e ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SOSIA

Significato/Curiosita : Un ritratto in carne e ossa

è là infatti che lo trovano, mentre gli sta parlando: pare che numero uno si stia lamentando del fatto che non possiede un corpo in carne ed ossa. qualche...

Il sosia è colui che presenta una somiglianza fisica, specialmente a livello del viso, con un'altra persona. questo fatto ha maggiore risonanza se la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

