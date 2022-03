Fa risplendere le vie per la festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa risplendere le vie per la festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LUMINARIA

Significato/Curiosita : Fa risplendere le vie per la festa

Processione per quattro volte: la prima, detta «san biagio va per la terra», si svolge nella città vecchia, detta castello; la terza, «san biagio per le vie della...

La luminaria è un oggetto di illuminotecnica. sono dette luminarie tutti gli addobbi luminosi utilizzati sia per i balconi di casa, i presepi, gli alberi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

