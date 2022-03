Il rinnovo che permette di continuare a usare il cellulare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rinnovo che permette di continuare a usare il cellulare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICARICA

Significato/Curiosita : Il rinnovo che permette di continuare a usare il cellulare

30 minuti con ricarica in corrente continua. le tesla model s e tesla model x possono essere caricate con l'ultima stazione dc a ricarica rapida da 135 kw...

Altre definizioni con rinnovo; permette; continuare; usare; cellulare; Il rinnovo del design; rinnovo privo di esplicita comunicazione; Un rinnovo da cellulari; rinnovo da cellulari; L id che permette di essere riconosciuti da un computer o un sito web; permette salvataggi nei luoghi più impervi; permette di convertire i chilometri in metri; Dispositivo che permette l ascolto di ciò che si sta registrando; continuare ad essere; continuare il soggiorno; continuare , andare avanti; Non continuare il combattimento e ripiegare; Ci induce a usare l ombrello; Può causare guerre; Sanno usare le bolas; Si dice di un letto da usare in tenda; Può essere cellulare , senza fili... e amico; Il cellulare ha quello operativo; Morte cellulare ; Messaggi sul cellulare ; Cerca nelle Definizioni