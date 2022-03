Rigido, poco indulgente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rigido, poco indulgente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEVERO

Significato/Curiosita : Rigido, poco indulgente

Come lo stesso danton, leader dei giacobini moderati e avvicinatosi agli indulgenti, considerato troppo moderato e favorevole ad una conciliazione con i girondini...

In seno all'amministrazione romana, severo aveva però due zii paterni, publio settimio apro e gaio settimio severo, che avevano servito come consules suffecti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con rigido; poco; indulgente; È crudo quando è rigido ; Espressi in modo rigido ; È rigido nel computer; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; A dir poco ; poco evidenti; Oggetto di poco valore; poco ... fidato; Non sa dirlo V indulgente ; Comprensivo e indulgente ; Non sa dirlo l’indulgente ; Ne chiude uno I'indulgente ; Cerca nelle Definizioni