Riceve molte chiamate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riceve molte chiamate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CENTRALINO

Significato/Curiosita : Riceve molte chiamate

Bacino imbrifero è molto ampio (2 milioni di km²); dalle aree circostanti riceve acque dolci per un totale di circa 320 km³ all'anno. i fiumi più importanti...

Le ragazze del centralino (las chicas del cable) è una serie televisiva spagnola del 2017 che ha debuttato con i primi otto episodi il 28 aprile 2017 in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con riceve; molte; chiamate; riceve il Dnepr; Preoccupa chi la riceve ; Un adulto che deve riceve re il battesimo; Lo riceve l investito; Sono in cima a molte torri; Il colore di molte Ferrari; Diversa, molte plice; Sono storici in molte città; Un posto per le chiamate ; __ center: riceve chiamate ; chiamate dagli spiritisti; Le chiamate in giudizio; Cerca nelle Definizioni