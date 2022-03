Quello contro l umanità è un odioso abominio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello contro l umanità è un odioso abominio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CRIMINE

Significato/Curiosita : Quello contro l umanita e un odioso abominio

Come una sorta di abominio generazionale. essi sono di fatto dei vampiri generati dopo la 13ª generazione, con il sangue alterato e più debole rispetto...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi crimine (disambigua). il crimine (dal latino crimen, 'decisione giudiziaria', poi 'accusa' e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

