La punta occidentale dell Inghilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La punta occidentale dell Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CORNOVAGLIA

Significato/Curiosita : La punta occidentale dell inghilterra

Pembrokeshire (galles) portland (inghilterra) spurn (inghilterra) strathy point (scozia) the lizard (inghilterra) wirral (inghilterra) ards (irlanda del nord)...

Se stai cercando la regione storica della bretagna, vedi cornovaglia (francia). la cornovaglia (cornico kernow pronuncia: ['kn], inglese cornwall pronuncia:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

