Pronome di terza persona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronome di terza persona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EGLI

Significato/Curiosita : Pronome di terza persona

Principale: pronome personale. i pronomi personali sono pronomi che rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta...

Alphons egli – politico svizzero andy egli – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero paul egli – ciclista su strada e ciclocrossista svizzero egg... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con pronome; terza; persona; II... mio pronome ; pronome per egoisti; pronome per lui; Un pronome femminile; Prima e terza in favore; Prima e terza di Tokyo; Il sovrano d Inghilterra alla terza crociata; La terza Grazia; Grave pericolo persona le; Sentimento tutto persona le; La Alena ex modella e persona ggio del jet set; Lo sbirro impersona to da Bud Spencer; Cerca nelle Definizioni