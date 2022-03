Un posto per le chiamate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un posto per le chiamate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PHONE CENTER

Significato/Curiosita : Un posto per le chiamate

un posto chiamato qui (a place called here) è un romanzo di cecelia ahern. una sua compagna di classe scompare nel nulla e così sandy (la protagonista)...

Un phone center (letteralmente "centro telefonico") è un luogo dove è possibile effettuare chiamate telefoniche internazionali. il termine è in inglese...

