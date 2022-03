Porta un cantante da una città all altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta un cantante da una città all altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TOURNEE

Significato/Curiosita : Porta un cantante da una citta all altra

Altre definizioni con porta; cantante; città; altra; Esegue importa nti ricerche petrolifere in Libia; Importa nte centro industriale cinese; I gol nella propria porta ; Riporta no nomi di località; La Tori cantante americana; Il Gazzè cantante ; Il provino di un cantante ; Christina, cantante pop statunitense; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città ; città francese nota per la senape; La città dell Inferno dantesco; città -mercato dell Etiopia; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Persona che sostituisce un altra , con poteri decisionali; Persona che agisce al posto di un altra ; Intervallo fra una nomina e l altra ; Cerca nelle Definizioni