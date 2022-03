Pirandello: __ per un anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pirandello: __ per un anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NOVELLE

Significato/Curiosita : Pirandello: __ per un anno

Le novelle per un anno sono una raccolta di racconti (246) scritti da luigi pirandello tra il 1884 e il 1936. la produzione novellistica accompagna tutta...

Vedi novella (disambigua). disambiguazione – "novelle" rimanda qui. se stai cercando la frazione di sellero, in provincia di brescia, vedi novelle (sellero)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

