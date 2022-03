Si pigia per il Cabernet e il Merlot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pigia per il Cabernet e il Merlot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UVA NERA

Significato/Curiosita : Si pigia per il cabernet e il merlot

Matura. varietà di uva nera. matura da fine agosto e si può raccogliere fino a fine settembre. si conserva per circa un mese. ottima come uva da tavola grazie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con pigia; cabernet; merlot; Il frutto che si pigia ; Vi si pigia l uva; Schiacciare, pigia re; Li pigia il ciclista; La sua uva unita al cabernet produce il Bordeaux; Vendono anche merlot ; Cerca nelle Definizioni