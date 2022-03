Pietanza di carne in stufato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pietanza di carne in stufato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRICASSEA

Lo stufato è un piatto a base di carne. il termine deriva dall'antico modo di cuocere gli alimenti, quando la carne veniva posta in un recipiente di cottura...

Wikibooks contiene la ricetta della fricassea wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla fricassea fricassée - bbc food glossary, su bbc.co.uk... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

