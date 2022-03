Piero , illustre accademico ed economista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piero , illustre accademico ed economista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SRAFFA

Significato/Curiosita : Piero , illustre accademico ed economista

All'estero. allo stesso modo non si sottopose al giuramento il docente ed economista piero sraffa, già da alcuni anni esule a cambridge, che rassegnò le proprie...

Piero sraffa (torino, 5 agosto 1898 – cambridge, 3 settembre 1983) è stato un economista e accademico italiano. sraffa nacque a torino il 5 agosto 1898... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Alex __piero , ex calciatore; Alex __ piero ; piero e Alberto in TV; Il piero giornalista ed ex Presidente del Lazio; Calvino, illustre scrittore del Novecento; __ Vecellio, illustre pittore del 500; __ Paz, l illustre poeta messicano; __ LeWitt, illustre scultore; L accademico non finisce a dicembre; Carlo critico letterario e accademico del 900; Quello accademico è un organo collegiale dell università; Nell'università c'è quello accademico ; Giammaria, filosofo ed economista del 700; L economista Malthus; John Maynard, grande economista britannico; La Fornero economista ;