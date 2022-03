Piegato leggermente, obliquo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piegato leggermente, obliquo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCLINATO

Significato/Curiosita : Piegato leggermente, obliquo

Individuali: torso torace addome muscolo retto del'addome muscolo obliquo interno muscolo obliquo esterno schiena muscolo splenio del collo muscolo grande rotondo...

A piombo). il piano inclinato può essere ‘’liscio’’ (senza attrito) o ‘’scabro’’ (con attrito). i primi studi sul piano inclinato risalgono all'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

