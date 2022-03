Piatti di carne tagliata a cubetti e verdure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatti di carne tagliata a cubetti e verdure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DADOLATE

Significato/Curiosita : Piatti di carne tagliata a cubetti e verdure

Russa è la più nota delle insalate composte di verdure cotte o miste di cotte e crude; è servita come antipasto o come contorno. è costituita da verdure lessate...

È il termine tecnico in lingua francese per indicare un battuto o una dadolata di taglia media (5–6 mm) di verdure. generalmente si riferisce ad un misto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

