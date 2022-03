Pesci da scatola, pregiati per la ventresca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci da scatola, pregiati per la ventresca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONNI

Significato/Curiosita : Pesci da scatola, pregiati per la ventresca

la ventresca è la parte più pregiata del tonno rosso o del tonno a pinne gialle, che viene di norma consumata fresca o confezionata per la conservazione...

Specie di grandi pesci pelagici predatori, conosciuti comunemente come tonni. adattati al nuoto veloce, hanno un corpo ovaloide allungato e idrodinamico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con pesci; scatola; pregiati; ventresca; Togliere le spine ai pesci ; Gustosi pesci d acqua dolce; Si usa per raccogliere i pesci ; pesci affini alle orate; Un barometro metallico a scatola ; La scatola ... piena di cervello; Si vende anche in scatola ; Una scatola musicale; Eseguono rivestimenti con dei metalli pregiati ; Sono tra i violini più pregiati ; Rivendita di pregiati tessuti; Piccolo mobile di cristallo in cui si tengono oggetti pregiati ; Pesci con la ventresca ; Ha una ventresca gustosa; La serie TV con Vincent ventresca : __ Man ing; Cerca nelle Definizioni