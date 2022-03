Il palco per l impiccagione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il palco per l impiccagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORCA

Significato/Curiosita : Il palco per l impiccagione

Esercitata in pubblico, dal momento che il tirapiedi si nascondeva sotto il palco dove avveniva l'impiccagione. una volta che la botola veniva aperta,...

forca – costruzione, generalmente in legno, per praticare l'impiccagione forca – attrezzo agricolo forca – dorsale dell'isola d'elba forca – isola della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

