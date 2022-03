Un oggetto messo all asta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un oggetto messo all asta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LOTTO

Significato/Curiosita : Un oggetto messo all asta

Proposito dell'oggetto messo in asta. una generalizzazione dell'asta di vickrey è il meccanismo vickrey-clarke-groves. ^ (en) vickrey auction. (en) asta di vickrey...

– se stai cercando altri significati, vedi lotto (disambigua). il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è un gioco d'azzardo che consiste nell'estrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con oggetto; messo; asta; oggetto di poco valore; Non lo è loggetto nuovo; Un oggetto sulla mensa; Fatto oggetto di devozione; Programma trasmesso in differita; La qualità di ciò che è permesso dalla legge; Ha smesso di lavorare; Delitto commesso in nome della libertà; La catena montuosa sovrasta ta dall Everest; La ristampa anasta tica di un libro; Un primo piatto di pasta all uovo; Un frutto come quello del casta gno; Cerca nelle Definizioni