Non lontano nel tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lontano nel tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RECENTE

Significato/Curiosita : Non lontano nel tempo

