Non fanno perdere tempo ai tennisti - Cruciverba

Soluzione 13 lettere : RACCATTAPALLE

Significato/Curiosita : Non fanno perdere tempo ai tennisti

Berrettini (roma, 12 aprile 1996) è un tennista italiano, numero 6 della classifica atp. considerato uno dei più forti tennisti italiani di tutti i tempi, è l'unico...

Durante sampdoria-inter dell'8 marzo 1987 colpì con due calci un giovane raccattapalle "colpevole" di aver ritardato la consegna del pallone. il gesto gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con fanno; perdere; tempo; tennisti; fanno muovere i natanti; I fenomeni di cui fanno parte i miraggi; fanno incurvare la schiena di molti vecchi; fanno parte dei parenti; Intervento specifico per perdere peso; perdere la freschezza; perdere le forze; perdere la vivezza; Non lontano nel tempo ; Scarcerate anzitempo ; Furono contempo ranei dei Babilonesi; Il tempo in cui non si lavora; Detta regole ai tennisti abbrev; Un break tennisti co; Una classifica di tennisti ; Fa chiudere il set tennisti co per 7-6; Cerca nelle Definizioni