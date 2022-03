Nome da Vichinghi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome da Vichinghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLAF

Significato/Curiosita : Nome da vichinghi

Disambiguazione – "vichingo" rimanda qui. se stai cercando il personaggio della mitologia norrena, vedi vichingo (mitologia). con il termine vichinghi si intendono...

olaf scholz (osnabrück, 14 giugno 1958) è un politico tedesco, cancelliere federale della germania dall'8 dicembre 2021. membro del partito socialdemocratico...

