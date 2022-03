Nessuno vuole il colesterolo così - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno vuole il colesterolo così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALTO

Significato/Curiosita : Nessuno vuole il colesterolo cosi

Cesare a stecchetto perché ha il colesterolo alto: per lui resistere alla tentazione del cibo è molto dura, così paga il medico del centro prelievi affinché...

Italia alto – comune in provincia di cuneo stati uniti d'america alto – città della contea di habersham, georgia alto – città della contea di cherokee... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con nessuno; vuole; colesterolo; così; A nessuno piace passarli; nessuno nasce così; Non ne ha nessuno chi non si pente; Un disastro che nessuno si sarebbe aspettato; Organizzatore di viaggi per chi... vuole divertirsi; Pinocchio non vuole andarci; Ci vuole per abbronzarsi; Lo fa chi vuole farci ridere; Nessuno vuole il colesterolo cosi!; Farmaci per tenere a bada il colesterolo ; Sostanza anti-colesterolo di cui è ricca la soia; Sono deleteri per il colesterolo ; Molti chiamano così i noccioli; così sono i nemici implacabili; così si definisce una previsione che porta sfortuna; così molti ordinano il prosciutto;