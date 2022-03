Molti fatti lasciano quello che trovano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti fatti lasciano quello che trovano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TEMPO

Significato/Curiosita : Molti fatti lasciano quello che trovano

L'italia al primato negativo in europa per i giovani tra 18 e 24 anni che lasciano la scuola superiore senza aver conseguito il diploma (il 20% nel 2009);...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tempo (disambigua). il tempo è la percezione e rappresentazione della modalità di successione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

