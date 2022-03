In mezzo all aula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo all aula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UL

Significato/Curiosita : In mezzo all aula

Chiesa conventuale il livello del pavimento è più alto di circa mezzo metro rispetto all'aula pubblica. la grata, che un tempo occupava tutto l'arco al di...

Università sudafricana ul – codice vettore iata di srilankan airlines ul – codice iso 3166-2:in di uttaranchal (india) <ul>...</ul> – elemento html che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con mezzo; aula; Un mezzo pubblico presente in alcune grandi città; Nel bel mezzo di dicembre; Un mezzo a due ruote; È mezzo ... alle dodici; Ce n è una in ogni aula ; Lo sono i giudici in aula ; Sono in aula ; La contrarietà... dell'avvocato in aula ; Cerca nelle Definizioni