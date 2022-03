È mèta di molti bagnanti romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È mèta di molti bagnanti romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FREGENE

Significato/Curiosita : E meta di molti bagnanti romani

Accesso al mare è interno al parco naturale di migliarino, san rossore e massaciuccoli, quindi totalmente priva di attrezzature per i bagnanti e interdetta...

Anche la zona di fregene, è ricaduta appunto nel territorio del neocostituito comune, a seguito di un referendum “separatista”. fregene giunse ad avere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

