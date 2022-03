La messa a punto di un testo prima della stampa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La messa a punto di un testo prima della stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EDITING

Significato/Curiosita : La messa a punto di un testo prima della stampa

Sabina, aci stampa, 14 febbraio 2018 il testo di pompeo ugonio, historia delle stationi di roma che si celebrano la quadragesima, cap. mercordì à santa sabina...

Montaggio: il cutting e l'editing: il primo è l'insieme di operazioni pratiche (taglio, giunzione, messa in ordine...), mentre l'editing è il processo ideologico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

