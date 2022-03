Il mese in cui gli Arabi digiunano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese in cui gli Arabi digiunano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RAMADAN

Significato/Curiosita : Il mese in cui gli arabi digiunano

Di emergenza. è un giorno in cui non solo gli ebrei osservanti, ma anche una sostanziale fetta degli ebrei secolari digiunano, si astengono da qualunque...

Cercando altri significati, vedi ramadan (disambigua). nel calendario islamico, il ramadan (in arabo: , ramaan) è il nono mese dell'anno, di 29... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

