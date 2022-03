Le membrane come la pleura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le membrane come la pleura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIEROSE

la pleura (dal greco pe, pleyrà, «fianco») è una membrana che avvolge singolarmente ciascun polmone. è formata da due foglietti, viscerale e parietale...

Perimetrio. si definiscono cavità sierose gli spazi racchiusi all'interno delle membrane sierose. vengono definite sierose perché all'interno delle cavità...

