Un liquido volatile - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ETERE

Un liquido volatile

a temperatura ambiente si presenta come un liquido volatile, incolore e dal gradevole odore fruttato; è un composto molto infiammabile, irritante. trova...

etere – sinonimo filosofico di quintessenza o quinto elemento classico in aggiunta a fuoco, aria, acqua e terra etere (o etere luminifero) – ipotetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

