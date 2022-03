Lindsey __, ex sciatrice USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lindsey __, ex sciatrice USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VONN

Mikaela shiffrin (vail, 13 marzo 1995) è una sciatrice alpina statunitense. tra le più grandi sciatrici di tutti i tempi ha conseguito due titoli olimpici...

Lindsey caroline vonn, nata kildow (saint paul, 18 ottobre 1984), è un'ex sciatrice alpina statunitense. sciatrice polivalente, è stata l'atleta di punta...

