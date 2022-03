In Italia è il massimo organo calcistico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Italia è il massimo organo calcistico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : FIGC

Significato/Curiosita : In italia e il massimo organo calcistico

Federazione calcistica tedesca (in tedesco deutscher fußball-bund, acronimo dfb) è il massimo organo amministrativo del calcio in germania. è l'unica federazione...

Federazione italiana giuoco calcio, meglio nota come federcalcio o con l'acronimo figc, è associazione riconosciuta, con personalità giuridica, federata al comitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con italia; massimo; organo; calcistico; Lo regolamenta il codice penale italia no all art 54; Comprende anche l italia e la Francia; Nell esercito italia no ha come distintivo tre stellette e una greca; Fan... italia ne; Un massimo della canzone; Il massimo dei presenti; Il massimo disordine; Il massimo de II postino; Un organo ... calcolatore; Membro supplente di un organo collegiale amministrativo; organo di consulenza del governo; L organo del volo; Slalom calcistico ; Un passaggio calcistico fatto con le mani; Era un tribunale calcistico ; Centro Internazionale calcistico ; Cerca nelle Definizioni