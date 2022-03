L Italia ha grossi acini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Italia ha grossi acini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : L italia ha grossi acini

Precedente. il profumo è ancora più intenso ed è molto dolce. gli acini sono molto grossi e i grappoli possono sfiorare il chilogrammo. vinificazione sconsigliata...

Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con italia; grossi; acini; In italia è il massimo organo calcistico; Lo regolamenta il codice penale italia no all art 54; Comprende anche l italia e la Francia; Nell esercito italia no ha come distintivo tre stellette e una greca; I grossi aerei per spegnere gli incendi; grossi ravioli di magro; Pianta ornamentale dai grossi fiori; grossi rettili sauri; Uva bianca da tavola con grossi acini ; Il clima delle zone vicino a bacini d acqua salata; Azionava il macini no; Ha acini grossi e gialli; Cerca nelle Definizioni