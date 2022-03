Isolano spazi riservati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isolano spazi riservati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRANSENNE

Significato/Curiosita : Isolano spazi riservati

(1806, con pitture di luigi ademollo), al quale fece seguito una serie di spazi teatrali e arene per spettacoli diurni; tra questi spicca il teatro goldoni...

Rimozione delle transenne che separavano i presbiteri dai fedeli. nell'occasione andarono smembrate o distrutte la maggior parte delle transenne, che spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

