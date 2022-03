L irregolarità del battito del cuore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L irregolarità del battito del cuore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARITMIA

Significato/Curiosita : L irregolarita del battito del cuore

"battito cardiaco" rimanda qui. se stai cercando il software della apple, vedi battito cardiaco (apple). la frequenza cardiaca è il numero di battiti del...

