Le invincibili tartarughe dei film per ragazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le invincibili tartarughe dei film per ragazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NINJA

Significato/Curiosita : Le invincibili tartarughe dei film per ragazzi

Una lunga serie di film a partire dal 1965. si tratta di un'enorme tartaruga zannuta in grado di sputare fuoco e volare attraverso dei propulsori posti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ninja (disambigua). disambiguazione – se stai cercando ninja di sesso femminile, vedi kunoichi. disambiguazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

