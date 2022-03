È indispensabile all alpinista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È indispensabile all alpinista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PICCOZZA

Significato/Curiosita : E indispensabile all alpinista

Erano i più forti alpinisti dell'urss. a quei tempi le scalate sulle cime di categoria «2» erano considerate come tappe indispensabili della preparazione...

Mostra una corda, una piccozza e un binocolo, quello del club alpino svizzero una corda, una piccozza e un alpenstock. la piccozza può essere considerata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con indispensabile; alpinista; È indispensabile averlo per essere alla moda; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia; È indispensabile alla fotocopiatrice; Il dispositivo indispensabile per lo zapping; Riccardo , grande alpinista friulano; Lo scala l’alpinista ; Il nome dell'alpinista italiano Messner; Provetta alpinista ; Cerca nelle Definizioni