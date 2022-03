Importante centro industriale cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Importante centro industriale cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIENTSIN

Significato/Curiosita : Importante centro industriale cinese

Sviluppo industriale è da sempre stato al centro dell'attenzione nei programmi economici del partito comunista cinese. fra i vari settori industriali, la costruzione...

tientsin, conosciuta anche come tianjin (in cinese s, tianjinp, letteralmente "guado fluviale celeste", pr. cinese: [tj´ndín]; pr. it. [tjn'in])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con importante; centro; industriale; cinese; importante porto yemenita; Il numero... della persona più importante ; Ha un importante e seguito festival in Umbria; Sigla di un importante indicatore economico; Nel sobborgo e in centro ; Al centro del selfie; È pronto in centro ; Proseguire... in centro ; Centro industriale ungherese; Fumaiolo industriale ; Edificio industriale ; Centro industriale francese; Variante cinese di arti marziali; Nome di donna... in cinese ; Si leggono in cinese ; Danno nome a una zuppa della cucina cinese ; Cerca nelle Definizioni