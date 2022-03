Guizza nel lumino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guizza nel lumino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FIAMMELLA

Significato/Curiosita : Guizza nel lumino

Campo (verbo campare) in tmesi: rima tra una parola e una mezza che finisce nel verso successivo. es. tranquilla-mente / brilla grammaticale o desinenziale:...

Nel caso di un'esplosione nucleare si parla di fiammella (in inglese: fizzle, in francese: long feu) quando il dispositivo deputato a generare l'esplosione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

