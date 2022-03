__ Guardiola, l allenatore del Manchester City - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Guardiola, l allenatore del Manchester City. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : __ guardiola, l allenatore del manchester city

Dopo l'esperienza in qatar, guardiola iniziò un corso di allenatore in spagna. l'11 agosto 2005 si aggregò al manchester city per un periodo di prova, ma...

Educativo personalizzato pep – fosfoenolpiruvato pep – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di peppimenarti (australia) pep – codice iso 639-3 della...