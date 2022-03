I grossi aerei per spegnere gli incendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I grossi aerei per spegnere gli incendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANADAIR

Significato/Curiosita : I grossi aerei per spegnere gli incendi

Colpita da un incendio. l'elettricità non era mai stata installata nel telaio (soprannominato "la foresta") per evitare gli incendi. per diversi mesi,...

Metodo per contrastare gli incendi boschivi, vedi lotta aerea antincendio. canadair è stata un'azienda aeronautica civile e militare canadese, sussidiaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

grossi ravioli di magro; Pianta ornamentale dai grossi fiori; grossi rettili sauri; grossi animali che hanno uno o due corni; Sono pari negli aerei ; Le hanno gli aerei ; aerei privi di piloti a bordo; Grossi aerei russi; Bombola rossa per spegnere incendi; Si emette per spegnere la candela; Una presa d'acqua utilizzata per spegnere gli incendi; Ci son quelle steariche, profumate, da spegnere ..; La incendi ò Nerone; Provoca incendi non voluti; incendi o spontaneo per eccesso di calore; Materiale che era impiegato per tute antincendi o;