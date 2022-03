Gianni e Donatella __, celebri stilisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gianni e Donatella __, celebri stilisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERSACE

Significato/Curiosita : Gianni e donatella __, celebri stilisti

Vedi gianni versace (azienda). giovanni maria versace (reggio calabria, 2 dicembre 1946 – miami beach, 15 luglio 1997) è stato un celebre stilista e imprenditore...

giovanni maria versace (reggio calabria, 2 dicembre 1946 – miami beach, 15 luglio...

