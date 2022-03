Fucili per il tiro a segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fucili per il tiro a segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARABINE

Significato/Curiosita : Fucili per il tiro a segno

Uniti prese campo l'hobby del tiro a segno su un bersaglio costituito dalle palline di vetro del tipo di quelle usate per gli addobbi natalizi. le palline...

Dei reparti speciali, con carabine. l'esercito italiano ordinò la modifica del fucile carcano mod. 91, ottenendo una carabina per le forze speciali. nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

