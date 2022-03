La forma di governo più autoritaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La forma di governo più autoritaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : La forma di governo piu autoritaria

la forma di governo è il modello organizzativo che uno stato assume per esercitare il potere sovrano. più in generale può intendersi come la modalità con...

tirannide per incarnare in essa ogni più pericolosa iniquità. è proprio durante la guerra del peloponneso, quando si è ben distanti dalla tirannide,...