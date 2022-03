Firma a garanzia di un debito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firma a garanzia di un debito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVALLO

Significato/Curiosita : Firma a garanzia di un debito

Emessa con debit mastercard. inoltre, la più grande banca danese la danske bank ha sostituito tutto le proprie carte di debito con le debit mastercard...

Garante con la firma apposta sul titolo e preceduta dalla formula "per avallo" o altra equivalente. la natura cartolare di questa garanzia è evidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Una firma illeggibile; firma dietro all assegno; La sigla firma dei graffitari; firma con la spada; Prigionieri trattenuti a garanzia ; Firma di garanzia ; Si dà a garanzia di un acquisto; Fondo di garanzia ; Pagamento periodico per estinguere un debito ; Un debito ... rafforzato; Dilazione concessa al debito re; Come un intervento attuato a tempo debito ;