Firma dietro all assegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Firma dietro all assegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIRATA

Significato/Curiosita : Firma dietro all assegno

Possessore del titolo. girata piena: con la girata piena il girante oltre ad apporre la sua firma indica il beneficiario della girata (ad es. per me pagate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

Altre definizioni con firma; dietro; assegno; La sigla firma dei graffitari; firma con la spada; Convalida della firma ; La firma di chi vista; Ragazze da marito... anni addietro ; Un passo indietro nella carriera aziendale; Riferiscono dietro compenso; Un modo di andare... all indietro ; L assegno più sicuro; assegno spendibile nell immediato; assegno bancario; Il contrassegno dell'auto;