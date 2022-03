Fanno muovere i natanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno muovere i natanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PROPULSORI

Significato/Curiosita : Fanno muovere i natanti

i veicoli militari anfibi furono utilizzati a partire dalla seconda guerra mondiale per l'uso sia come natanti sia come veicoli terrestri. nel corso della...

i propulsori ionici si differenziano in base al modo in cui accelerano gli ioni, usando forze elettrostatiche o elettromagnetiche. i propulsori di tipo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

I fenomeni di cui fanno parte i miraggi; fanno incurvare la schiena di molti vecchi; fanno parte dei parenti; Quelli spirituali si fanno in meditazione; Stimolare, promuovere ; Rimuovere la neve caduta; Togliere, rimuovere ; Smuovere la terra prima della semina; Sui natanti si inserisce quello automatico; Funi di traino per natanti ; natanti a due scafi; natanti per naufraghi;