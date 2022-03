Esegue importanti ricerche petrolifere in Libia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esegue importanti ricerche petrolifere in Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ENI

Significato/Curiosita : Esegue importanti ricerche petrolifere in libia

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eni (disambigua). eni s.p.a., originariamente acronimo di ente nazionale idrocarburi, è un'azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

