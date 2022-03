Era l avversaria del KGB - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era l avversaria del KGB. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CIA

Significato/Curiosita : Era l avversaria del kgb

Vasilij nikitic mitrochin, un ex archivista del kgb: con questo termine si fa riferimento alla parte del corposo archivio mitrokhin riguardante le attività...

Disambiguazione – "cia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cia (disambigua). la central intelligence agency (in italiano letteralmente:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

