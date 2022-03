L elica dell elicottero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elica dell elicottero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROTORE

Significato/Curiosita : L elica dell elicottero

Se stai cercando altri significati, vedi elica (disambigua). l'elica (o elica propulsiva o propulsore ad elica) è un organo intermediario in grado di trasformare...

Un qualche fluido, il rotore del campo vettoriale è la densità di circolazione del fluido. i campi vettoriali che hanno rotore uguale a zero sul proprio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 marzo 2022

